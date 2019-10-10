國道１號彰化交流道附近又塞成了大停車場了。（吳敏菁攝）

國道１號彰化交流道附近又塞成了大停車場了。（吳敏菁攝）

雙十國慶連假第1天，國道1號高速公路彰化段又塞成大停車場！尤其，彰化系統交流道以南，時速只剩20公里；往年員林、北斗路段也都大塞，但今年封閉埔鹽交流道系統的交通管制奏效，除了極小間區超低外，其餘都達時速60公里以上，甚至達到時速90、100公里的順暢狀態。

又塞了！每逢連假國道彰化路段必塞，經常被指出彰化縣只有一條國道經過，不像其他縣市有兩條國道分攤，造成了塞車特別嚴重。

這次國慶連假又塞了，從台中王功以南到彰化、埔鹽交流道系統，從即時路況系統，就發現整段都成了紅色咚咚的狀態，車速每小時在20至40公里之間，過了中午以後還是一樣，車子走走停停，不少駕駛都搖頭、抱怨，「要開到什麼時候啊？」

國道第三隊交通組組長張弘杰表示，零星小事故都迅速排除了，今天應該是南下最塞的一天，明天過後車速應該就恢復正常了，預料收假最後一天換北上塞。

幸好，車流過了埔鹽交流道系統後豁然開朗，往常北斗交流道附近大塞的狀況這次居然是整段綠色的狀態，中午過後車速還達90至100百公里。

彰化縣警局也再次呼籲，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將從10、11日2日0時至24時封閉南下匝道，另於108年10月12、13日2日0時至24時封閉北上匝道，時段內請利用其他交流道上高速公路或行走替代道路。

此外，鹿港古蹟區向來是遊客最多景點，警方針對鹿港天后宮周邊道路管制車輛進入，但是鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場，包括中正路與鹿草路口有大型免費停車場，共計停車格1827位，民眾可多加利用；另可將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮。

國道１號彰化交流道附近又塞成了大停車場了。（吳敏菁攝）

(中時 )