日本氣象廳上午發布的哈吉貝颱風路徑圖。(圖擷自氣象廳)

赴日注意！哈吉貝颱風又增強威力，暴風半徑從300公里擴大為350公里，近中心風速也達到每秒55公尺強度，以台灣氣象局標準，哈吉貝已獲兩大封號，一是成為今年風王，另一是11年來暴風半徑最大颱風。依哈吉貝行進路徑，它恐將直撲關東地區，周六一整天帶來強大風雨。氣象達人彭啟明更建議台人赴日，買好旅遊不便險預作防範。鑑於去年燕子颱風帶來重大災情，駐日代表謝長廷恐怕也要神經繃緊，對旅日國人提供必要的颱風示警與協助。

台灣颱風論壇表示，目前仍在海上的強颱哈吉貝，氣象局已經給出每秒55公尺強度，以台灣標準，哈吉貝確定獨佔今年風王了！以氣象局標準而言，暴風半徑也如預期擴大到350公里，順利成為11年來，暴風半徑最大颱風。

台灣颱風論壇分析，哈吉貝將對關東有重大影響，影響時間會落在「周六一整天」，周日下半天就會快速遠離日本。連假前往關東的粉絲一定要特別注意，因為颱風真的蠻強的，侵襲當下風雨絕對不會小。

氣象達人彭啟明此刻在日本參加氣象會議，他轉述日本氣象專家說法，哈吉貝颱風有西修的可能性，會比上一個嚴重影響千葉的法西颱風更嚴重，而日本氣象協會也預期，哈吉貝風力與去年重創日本的燕子颱風相當，絕對要嚴陣以待。彭啟明提醒赴日國人要注意周六、日防颱，買不便險是較佳的方式。另一方面，若逢颱風期間需要協助，不妨多留意駐外單位提供的相關訊息。

氣象局資料顯示，哈吉貝10日8時的中心位置在北緯23.1度，東經139.9度，以每小時19公里速度，向北北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑530公里，十級風暴風半徑120公里。

(中時電子報)