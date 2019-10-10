38歲的健身達人筋肉爸爸一個月前突然中風，不斷有在更新近況的他們，前幾日筋肉爸爸寫了篇感性的貼文給筋肉媽媽，也讓筋肉媽媽熱淚盈眶表示：「這封情書我要留一輩子」。

筋肉爸爸從原本健康的猛男，到突然中風、手術、復健，漸漸恢復健康。（圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

正值壯年、體格健壯的筋肉爸爸傳出中風消息，他的血脂、膽固醇、血壓、內臟脂肪都標準，但由於家族病史中有凝血功能的問題，他們以為運動、體力好、健檢沒事就常熬夜、作息不定加上睡眠不足。常常半夜工作不睡覺，睡得很少，一天加起來睡眠不到六小時。就這樣過勞加上家族疾病，讓他37歲壯年中風，筋肉爸爸手術過後展開了復健之路，前幾日他也告白一路照顧他的太太筋肉媽媽。

筋肉爸爸現在努力復健中（右圖），由於掌握黃金急救時間，加上平常有運動，所以恢復快速。（合成圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

筋肉爸爸寫下：「我們認識了有八年，結婚也已經八年了，也就是當初的我們，是閃電結婚。結婚這麼多年以來，我卻又有種奇妙的感覺，我中風一個多月以來，好了非常多，恢復了大多的感覺，但也有種陌生的感覺，那感覺好像我只認識我老婆一個多月，雖然很陌生，但我知道，我很愛她，很愛她，很愛她。」

筋肉爸爸告白筋肉媽媽『我真的很愛妳』。（圖／翻攝自筋肉爸爸臉書）

這段話也讓筋肉媽媽相當感動，「又把我搞哭！！在回家的路上。這次不是抄歌詞囉～這情書我要留一輩子！」「今天去醫院找筋肉爸爸時，他跟我說，中風後一直有一種奇妙的感覺。看著我和兒子，一方面，覺得很熟悉，就跟以前都一樣；但好像總有另一種感覺同時發生，是陌生的，好像我們是他重新認識的人。他對我說：『好像覺得剛認識妳』『但那分陌生的心，也很愛妳』『我真的很愛妳』」。

(中時電子報)