古天樂懶理緋聞，今中午發文分享為電影宣傳。（圖／翻攝自古天樂微博）

48歲港星古天樂是演藝圈中的黃金單身漢，昨(9日)他以錄製VCR形式出現在歌手謝安琪演唱會，片中他扮演帥氣主播，最後丟下一句「剛剛訂婚」，引來外界瘋狂揣測是否為真，稍早古天樂經紀人回應陸媒，否認情事，指古天樂的台詞只是「是浦銘心和藍定凌的角色」。

帥氣的古天樂出道多年，過去曾和陳喬恩、郭采潔、郭羨妮等人傳緋聞，但他唯一鬆口承認的只有黃紀瑩，還曾表示「一生都不讓人傷害她」，他和相識超過17年的銀幕情侶宣萱常被傳地下情，先前還有傳聞指兩人年底將秘婚，但被當事人否認。

昨古天樂為謝安琪演唱會所錄製的短片在現場播放，最後他丟震撼彈說：「我剛剛訂婚」，引發網友狂猜是否和宣萱戀情開花結果。《新浪娛樂》求證古天樂經紀人，對方表示古天樂之前出演謝安琪MV〈(一個男人) 一個女人和浴室〉，飾演謝安琪的第二任老公藍定凌，那句台詞指的是是MV中和謝安琪的感情發展，「是浦銘心和藍定凌的角色」，否認真的已經訂婚。

而古天樂懶理八卦，今中午在微博分享和螢幕情侶宣萱合影，說：「來到北京出席電影《犯罪現場》的宣傳活動，和我並肩作戰的有好拍檔宣萱，我們跟現場朋友都打成一片，這一天很快就過去了！期待下次再聚！ ​​​」

(中時電子報)