國旗飛揚、風箏相輝映，澎湖縣政府邀請國內風箏達人跨海來澎放飛風箏歡慶國慶日，上百隻風箏揚帆天際齊飛翔，點綴著碧藍天空七彩繽紛，今年澎湖國慶日最美。

行銷澎湖秋冬觀光，縣府旅遊處號召澎湖縣風箏協會力挺，趁著國慶日連續假期10日、11日一連兩天在馬公市重光青青草原舉辦「菊島風箏．國慶飛揚」風箏表演活動，邀請親子同樂。

澎湖縣風箏協會廣發英雄帖力邀國內風箏團隊俱樂部及風箏達人共襄盛舉，與澎湖風箏同好交流以風會友，一系列展演活動「光輝十月開場秀吉祥物風箏啟飛」、「特技風箏空中芭蕾團隊表演」、「風箏DIY彩繪製作」、「親子遊戲空飄糖果降落傘」等精彩登場。

各類造型特色風箏、長串、立體、自然風充氣的軟體風箏等一一揚帆起飛，滿天的海洋動物世界、卡通主角天地、澎湖縣4大吉祥物家族樹爸、雀媽、斑哥、菊妹都來逗熱鬧，大夥渾身解數熱鬧慶國慶。

旅遊處表示，澎湖秋高氣爽最適合旅遊，尤其風的魅力是放飛風箏休閒運動的天堂，未來將積極推廣籌辦國際風箏邀請賽，打造澎湖風的故鄉。

(中時 )