蘋果公司的推出Apple Card信用卡，主打卡片上除了用戶姓名外，卡號、安全碼、卡片到期日等都不會顯示，消費者也不用簽名，使卡片用起來更安全、有隱私。日前卻爆出首例Apple Card被盜刷事件，該名被盜刷的網友說，他的Apple Card沒有弄丟，令人起雞皮疙瘩的是，購買紀錄的位置被標記在他家附近，但實際上卻是在數百英里之外的地方刷卡的。

網友David向科技網站9to5Mac爆料這起Apple Card盜刷事件，當時他也詢問過蘋果為何會被盜刷，蘋果則表示這種情況非常罕見，之後會持續調查。但Apple Card的卡面根本沒有卡片資訊，蘋果也保證過用戶，Apple Card不會向第三方機構透露用戶的消費地點、購買明細、金額等，也有Touch ID保護，為何還是被盜刷？

對此，9to5Mac網站推測，因為Apple Card實體卡片仍有晶片、磁條，可能是利用讀卡機的側錄器複製卡片資料、拿來盜刷，做案手法跟普通信用卡一樣，因此建議用戶，盡可能使用Apple Pay購物，可大大減少被複製信用卡的機會。

(中時電子報)