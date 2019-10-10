PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

「桃園孫先生」在全臺各地做「街頭民調」，因結果大多由國民黨總統參選人韓國瑜獲勝，受到韓粉喜愛，更被奉為「唯一真民調」。網友指出，自己爸爸現在所有民調都不相信，只相信孫先生民調，讓他不知所措。文章一出，意外釣出一堆「受害者」，原來很多長輩都這樣。

網友在PTT論壇發文《我爸韓粉最近很鬱卒怎麼辦？》寫道：「我老爸現任韓粉，又稱前郭粉、反英粉，本質就是討厭小英執政，覺得執政很爛的選民，之前也覺得馬久久很爛，反正就是誰執政說誰爛，估計沒啥黨派。之前國民黨初選的時候，很支持郭董，覺得他當臺灣經濟應該會變好，可是初選慘敗，只好轉向支持韓導。」

該網友進一步表示：「不料民調最近越來越低，我爸已經連《中天》都不看了！他只說每份民調都輸，選個XX喔！他常常唸奇怪造勢那麼多人，民調那麼低，洨（小）英做那麼爛還是一堆人支持民調高，每天碎碎念……怎麼辦啊？」

文章一出，網友紛紛要他去看孫先生民調，讓發文者忍不住回應：「那篇下面留言一堆嘴砲去看孫先生民調，X的我爸還真的在看孫先生民調！早上他看到宋省長又要出來選，他就說就已經很難選了，還出來分票！讓柯文哲出來分蔡英文的票啦！我說柯文哲又不選，他說網路上民調都還有做柯文哲啊！那個民調還街頭的，很接地氣啦！柯出來韓會贏啦！我印象中有做柯文哲民調的，好像只有桃園孫先生……」

其他網友則回應：「孫先生民調也是要挑一下喔，有幾集也是1450假民調，不要給你爸看到」、「趕快幫他預約明年1/12的精神科門診」、「看孫先生期望越高失望越大 會受不了」、「跟我家差不多」、「很多中老年人韓粉都活在奇妙的世界中」、「我爸韓粉，最近開始怪果凍分裂國民黨了」。

(中時電子報)