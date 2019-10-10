土耳其軍隊和結盟的敘利亞反對勢力今天攻擊敘國東北的庫德族民兵，先發動空襲，接著跨境展開一場恐改變敘國8年內戰的地面行動。聯合國、阿拉伯聯盟本週都將開會因應。

土耳其對敘利亞東北空襲一天後，國防部於入夜後推文說：「土耳其武裝部隊和敘利亞國民軍（Syrian National Army）已在幼發拉底河以東展開地面行動，作為和平之泉行動（Operation Peace Spring）一環。」

土國防部今天表示，行動開始以來，土軍空襲和榴彈砲共擊中181處軍事目標。

● 因應土軍 庫德族沒空打IS

庫德族率領的敘利亞民主力量（SDF）掌控過去多由激進組織伊斯蘭國（IS）占領的土地，並拘留成千上萬名IS戰士和他們的家屬。

兩名美國官員和一名庫德族消息來源說，土耳其揮軍攻擊，已讓SDF擱置針對IS的進攻。

全球列強擔心土耳其的行動將讓敘國戰爭進入全新篇章，並讓區域動盪情勢更加惡化。安卡拉當局則稱，他們的用意在於創造「安全帶」，讓數百萬名難民返回敘國境內。

敘利亞2011年爆發追求民主改革的示威活動，遭安全部隊鎮壓，從此陷入暴力衝突中，戰爭迄今奪走逾40萬條人命，數百萬人逃至鄰近國家，其中土耳其為最大的敘利亞難民收容國。

庫德族是打擊IS戰事的要角，與美軍並肩作戰，卻被安卡拉視為恐怖分子。

● 聯合國開閉門會議 阿拉伯聯盟緊急會商

土耳其今天告訴聯合國安全理事會，他們在敘國東北的軍事任務會是「合乎比例、慎重、負責任的」。

由15個理事國組成的安理會，將應英、法、德、比利時和波蘭5個歐洲理事國的要求於明天舉行閉門會議，討論安卡拉的軍事行動。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）「十分關切」敘利亞東北情勢發展，「所有軍事行動都必須完全遵守聯合國憲章和國際人道法」。

阿拉伯聯盟（Arab League）各國外交部長也將在埃及要求下，12日齊聚開羅召開緊急會議，「討論土耳其對敘利亞領土的侵略行動」。

阿拉伯聯盟副秘書長薩基（Hossam Zaki）認為，土國的進攻行動「趁人之危，對一阿拉伯成員國的主權發動攻擊，違反國際法，令人無法接受」。

阿拉伯聯盟稍早在另一項聲明中警告，土國快動作展開的攻擊行動，「恐助達伊沙（Daesh，伊斯蘭國的別稱）重整勢力」。

(中央社)