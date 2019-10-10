台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》劇情虐心，地方媽媽都悲憤氣哭了！陳亞蘭飾演的趙朔被奸臣黨羽萬箭慘死，卻魂魄回歸入夢葉麗娜飾演莊姬的夢裡，兩人情比堅貞，透過歌仔戲的唱功與身段，傾訴天人永隔的思念，網友直呼，「趙朔頭七回來看娘子，這段劇情簡直超展開！莊姬是古代的通靈少女吧？！」又說「陳亞蘭連當鬼都帥慘」。該劇日前連續賜死主要演員，日發3000便當，陳亞蘭更預告「今晚（10日）又嗅到便當味了……將有一位主演要領便當！」

陳亞蘭《忠孝節義》一人飾演兩角，今晚回歸上演復仇記。（麗生百合提供）

此外，國寶級歌仔戲天王飾演的程嬰，選擇捨棄自己剛出生的孩子，報答趙朔對他的恩情，劇中他眼睜睜看著自己孩子被奸臣扭斷脖子悲痛，只能拎著自己亡兒僅存的一條包布，在寒冬中徒手挖墳挖到流血，將亡兒的包布掛在墳上祭拜，精湛演技看得50歲以上的家庭主婦淚直流，請託自己的子女在網上發聲，「楊麗花都跪墳了，這麼虐的劇情，隔壁棚觀眾怎麼不趕緊來看」。

楊麗花在《忠孝節義》目睹自己孩兒被奸臣扭斷脖子，只能拎著自己亡兒僅存的一條包布，在寒冬中徒手挖墳挖到流血。（麗生百合提供）

網友關心陳亞蘭飾演的趙朔在劇中慘死後，何時回歸上演「復仇記」？陳亞蘭透露就在今晚（10日），她將扮演趙朔之子再登《忠孝節義》，「我在《忠孝節義》第一單元《萬古流芳》一飾兩角，除了演出晉國戰神趙朔外，還有趙朔的兒子趙武，這是我從影以來演過最悲情的角色，全家被奸臣陷害誅九族，面對著養父和義父，該如何替趙家復仇，請觀眾拭目以待」。

特別的是，陳亞蘭飾演的趙武額頭上有一個紅色箭頭的傷疤，「原先在設計造型時，為了想讓奸臣認不得而醜化我自己，後來與楊阿姨討論後，決定以特殊符號的傷疤作為趙武在復仇之路上的一種暗示」。陳亞蘭說，紅色箭頭符號時時刻刻提醒著趙武莫忘趙家被滅滿門與父親趙朔被萬箭穿肺的慘狀，警惕著他個性得如拉弓般，沉著冷靜，關鍵時刻不心軟、手軟，才能一舉「射中靶心」。

陳亞蘭《忠孝節義》魂魄回歸入夢葉麗娜，哭慘地方媽媽。（麗生百合提供）

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