胡志強在臉書PO文說，臨時起意一早和曉鈴一起來升旗，慶祝我們國家重要的一天，心中感到溫暖，連假愉快！（取自胡志強臉書／陳世宗台中傳真）

台中市政府今天在市府廣場舉行升旗典禮！由市長盧秀燕主持，前新北市長朱立倫受邀參加；前台中市長胡志強與妻子邵曉鈴牽手站在人群中唱國歌，被眼尖的主持人發現。胡志強自PO臉書說：「還有市民很可愛的大喊，捕抓野生胡志強，心中感到很溫暖、連假愉快！」

胡志強戴帽子、穿灰色夾克，邵曉鈴帶著國旗耳環，在人群中出現時引起驚呼，但胡志強並未上台，也未與盧秀燕、朱立倫合體，夫妻倆一起唱國歌、向國旗敬禮，處事十分低調，選擇和一般市民站在一起。

參加升旗的眾人一起做熱身操後，主持人眼尖發現胡志強賢伉儷，以麥克風廣播，市長盧秀燕才知道胡志強也有來；盧秀燕急忙透過麥克風邀請胡志強上台，但胡志強保持低調並未上台。

胡志強在臉書PO文說，臨時起意一早和曉鈴一起來升旗，慶祝我們國家重要的一天，在後面靜靜著看著大家，大家一起唱著國歌，還有市民很可愛的大喊捕抓野生胡志強，心中感到溫暖，連假愉快！

(中時 )