吳姓婦人因先生2度酒駕肇事，她擔心無力支付罰金和賠償，竟將安眠藥混入飲料，與14歲、11歲兒子燒炭自殺，隔天丈夫從地檢署返家發現大兒子已經死亡，趕緊將妻子和小兒子送醫並救回一命，士林地院認為婦人因憂鬱症病發，依殺人罪判處有期徒刑4年10月，全案仍可上訴。

楊姓男子2017年7月6日在國道一號汐止交流道因酒駕肇事遭警方逮捕，晚間6時許移送士林地檢署，打電話告訴妻子自己人在地檢署，要等開庭結束才能返家。此時，吳婦人擔心先生月薪3、4萬元，還有2小孩要養，雖然每月領有1萬5000左右的政府補助，但還是無法應付生活所需，因而萌生輕生念頭。

吳想到自己輕生後2個小孩沒人照顧，乾脆把小孩一起帶走，隨即以的安眠藥，混入小孩愛喝的飲料、水果茶中，趁小孩熟睡，將點燃的木炭搬入臥房，並用膠帶封死門縫。造成大兒子死亡，小兒子雖救回一命但因一氧化碳中毒，導致有缺血性腦病變。

判決指出，案發時2子已經有相當智識，應有一定生存能力，縱是未成年仍有健全長大的權利，絕非父母得予支配的標的，吳婦侵害2子的生存權、健康權，但考量吳婦因憂鬱症造成辨識違法能力降低，加上先生、小兒子希望法院從輕量刑，法院考量後判處4年10月。

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