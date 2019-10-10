為慶祝中華民國生日，新竹縣「竹22錸德路跑社」上百位大小跑友們，10日清晨以路跑方式為國家慶生。（陳育賢攝）

為慶祝中華民國生日，由錸德科技員工發起成立的新竹縣「竹22錸德路跑社」上百位大小跑友們，10日清晨人手1支國旗馳騁在新竹縣竹北市風景優美的竹22線產業道路上，大夥共同祝福中華民國生日快樂。

竹22錸德路跑社社長范源金表示，成立7年的錸德路跑社是新竹地區人數最多的路跑社，社團有300多位團員，今天清晨5點、上百名跑友們從竹北市的伍福宮出發，沿途經過自強北路、勝利7街、至竹22線道產業道路上，在跑過金城武樹後、原路折返，再往上爬1.75公里到月桃窩山頭，最後在山上迎接國慶日曙光，大家揮舞著國旗，場面溫馨。

今年是該路跑社連續第6年舉辦國慶路跑活動，當初會舉辦國慶路跑，是因為覺得拿著國旗跑步感覺很帥，也獲得跑友們熱烈的響應，大家人手1支國旗在路上揮舞著，路上還不時會有民眾、拿著國旗主動加入路跑行列，跑不動的歐巴桑則騎著腳踏車跟在後面，大家萬眾一心、真的很感動，也凝造出團結的氣氛。

范源金說，今天縣府在府前廣場升旗，錸德路跑社則民間辦，他們除了心中有國旗，也以實際的路跑行動帶著國旗到處跑，沒有黨派意識，只有1個想法「我們愛我們的國家、我們要用不一樣的方式、慶祝國家的生日。」

另在結束路跑後，跑友們也自發性的帶了許多美食補給，有牛肉、關東煮、水果、麵包、綠豆湯、餅乾、飲料等許多豐盛的補給，用特別、健康的方式慶祝國家生日快樂。

(中時 )