交通部長林佳龍得知獲獎訊息，特恭喜策展單位，讓來自世界的旅客看見台中之美。（圖策展人吳書原提供／陳世宗台中傳真）

2018台中世界花博地景裝置藝術再獲得國際肯定！以「台灣的野草地圖」結合「島嶼裡的山和海」意象，展出於烏日高鐵站站前廣場打造的花博地景裝置藝術，今代表台灣拿下「IFLA世界景觀建築師協會」評審團榮譽獎。

策展人吳書原表示，「台灣的野草地圖」依台灣地理環境海拔、區塊編輯如同立體版植物園，可以隨時拆解移動重組，在不同場所重新展示有如植物園版「霍爾的移動城堡」。

烏日高鐵站為台中地區迎賓新門戶，為深化旅客來到台中市的第一印象，2018台中世界花卉博覽會廣邀企業參與，於烏日高鐵站站前廣場打造花博地景裝置藝術。交通部長林佳龍得知獲獎訊息，除了恭喜策展單位，也特別感謝台中商銀王貴鋒董事長的獨家贊助以及高鐵站長的場地提供，讓更多來自世界的旅客看見台中之美。

吳書原表示，高鐵烏日站地景以台灣野地常見、卻相當珍貴的草花為策展主軸，將植栽被覆於桁架系統，勾勒台灣島嶼圖樣、山脈起伏變化，將隨著高鐵列車的移動呈現不同的樣態，如同台灣的野草地圖集冊一般。他也提到，展出在夜間則透過雷射光揉合地景的構築形式，讓光線在黑暗的場域中劃出的線條，帶出台灣島堅定且生生不息的故事。

吳書原指出，「台灣的野草地圖」依台灣地理環境海拔、區塊編輯如同立體版植物園，可以隨時拆解移動重組，在不同場所重新展示有如植物園版的「霍爾移動城堡」。此次展出規劃，也包括共同策展人莊志維，也是台中出身的新銳藝術家，此次返家創作，希望用設計改變台中。

世界景觀建築師協會（International Federation of Landscape Architects，IFLA）為國際景觀專業領域主要組織，亦是聯合國教科文組織（UNESCO）認定之專業機構，「台灣的野草地圖」代表台灣拿下「IFLA世界景觀建築師協會」評審團榮譽獎項的肯定，也再度為台中花博增添光彩，讓台灣設計實力再次登上國際舞台。

(中時 )