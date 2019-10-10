老婦從嘉義到台中尋姐，卻忘了住址而流落街頭，警員細心追查，助姐妹相會。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

住嘉義的羅姓老婦人思念姐姐，日前獨自搭車到台中尋親，但市區車水馬龍，她不記得姐姐家完整地址，在市區找了一整天，連鞋子都壞了，搭計程車又因重聽無法溝通，司機只好將她載到派出所。經警方發揮辦案精神追查，在羅婦口袋找到家人聯繫電話字條，查出正確住址，協助她前往姐姐家，讓兩姐妹如願相會。

據了解，羅婦很想念久未見面的姐姐，日前從嘉義搭車到台中尋親，卻不記得姐姐家的完整住址，在人生地不熟的市區走了一整天，連鞋子都損壞了，不知何去何從。

羅婦身心俱疲、赤著雙腳流落街頭，她心生一計去搭計程車，但卻因無法清楚告知姐姐家地址，又有重聽問題，與司機無法溝通，司機只好將她載到派出所，請警方協助。

羅婦情緒驚動，員警耐心安撫，並在她的口袋內發現有字條，上面有寫著羅婦兒子的聯繫電話號碼，經警方連繫獲知正確住址，協助請計程車將羅婦送到姐姐家，讓姐妹順利相會，一解思念家人之苦。

(中時 )