高雄市長韓國瑜因代表國民黨角逐2020總統大選，傳出將自16日起請假3個月拚大選。但韓若請假，高雄恐將無人坐鎮，現有媒體傳出，現任副市長葉匡時將接任代理市長一職，暫代高雄市政。而葉匡時今本人被問及此事，回應記者提問稱「未被告知，不知道」。

據《中央社》報導，對於外界點名「屆時可能由副市長葉匡時代理市長」，葉匡時(9日)下午告訴中央社記者「未被告知」，也不知韓國瑜是否請假或請假的時間。

港媒《中評社》則稱，高雄市府新聞局回應此事表示，「這些都是報派報導，未經證實」。但對韓是否將在15或16日市政請假，並未做出進一步說明。

另外，據與會人士透露，國民黨昨天開中常會，中常委紛紛關心選戰進度。身兼韓「競選總幹事」的黨副主席兼秘書長曾永權指出，「韓國瑜將於下周請假，全力打選戰，明年1月11日後才銷假上班」。並在11月初成立全國競選總部，設在高雄是韓國瑜的承諾，因中北部人口多，後援總會與北部選辦都設在中央黨部。

(中時電子報)