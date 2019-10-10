台大學生會長凃峻清近日在「國發會公共政策網路參與平台」提案，呼籲下修民法成年至18歲，台灣少年權益與福利促進聯盟、台大學生會、台灣青年民主協會...等單位組成「修民法 挺青年」陣線希望把民法成年下修完全行為能力至18歲，呼籲排入本會期優先法案，把自主的權利及義務交還給青年。

在台灣，18歲已經負有刑法上的完全責任能力，也有服兵役的義務，然而在《民法》上仍被視為未成年，導致許多18至20歲的青年，在生活上有諸多不便。

「修民法 挺青年」陣線發言人葉大華表示，18歲青少年公民權的完備，包含政治上的選舉與被選舉權，以及民法的成年年齡規範同等重要。我國現行法令，已認可年滿18歲的青少年，足夠成熟擔任公職、駕車、負起刑事責任、締結婚約、參與公民投票，但未滿20歲的青少年，卻不能在銀行開戶、不能簽訂購買手機的合約、不能自主成立人民團體。

葉大華指出，政府應該與時俱進，把自主的權利及義務，交還給青年，積極修法讓民法成年年齡下修至18歲，還給青少年權責相符的公民權利。

凃峻清說，在台大的學生組成裡，大學部至少有將近一半的同學都是18以上、20未滿的學生。因為《民法》行為能力限制的活動，如抽宿舍時，需要的戶籍謄本，未滿20歲需要法定代理人委託書或法定代理人自申請；離鄉讀書需要戶頭支領父母轉帳每個月的生活費，未滿20歲開戶，也需要法定代理人陪同或法定代理人的同意書加上身分證正本；甚至在申請助學貸款時，也需要法定代理人同意。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈指出，18歲可以買大樂透，卻要20歲，才能買運動彩券。台灣需要一個一致的成年標準，透過民法成年下修18歲，帶動各項與成年有關法規一併下修。

修民法挺青年陣線呼籲，各界一同加入推動「民法下修成年年齡至18歲」行動，一起加入連署「修民法，挺青年」。

(中時 )