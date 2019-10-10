北京星權律師事務所發文宣布李晨遭侵犯名譽權案一審勝訴。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

40歲男星李晨今年6月和范冰冰宣布分手，終結4年感情，關於李晨的謠言常在網上流傳，今(10日)北京星權律師事務所發文宣告，有網友發文抹黑李晨「渣男」、「背叛」、「他的前女友盛傳對方曾為他墮胎」等，對此，李晨依名譽權提告，昨一審結果出爐李晨勝訴，要求發文網友道歉，並賠償精神撫慰金5萬元人民幣（約21萬元台幣）。

北京星權律師事務所稍早發文宣告，去年9月風尚雲起公司在微博帳號「今夜九零後」和微信公眾號「今夜九零後」公然發表侵權李晨的文章，標題和內文寫道「渣男李晨」、「背叛」、「虛偽」、「插刀青年」，更描述李晨「他的前女友XXX，天涯盛傳對方曾為他墮胎」，均屬捏造事實，且在一定範圍內造成不特定人的誤解，降低李晨的社會評價，對其精神造成損害，故對此依侵害名譽權提告。

昨法院一審出爐，判定風尚雲起公司須在判決生效後十天內，在微博和微信公眾號顯著位置連續發道歉聲明30天，並賠償李晨精神撫慰金5萬元人民幣。此外，北京星權律師事務所也強調，目前網上還充斥著李晨「與富商千金戀情」、「親人接受採訪」、「吃軟飯」等失實評論，要求網友自律，否則不排除提告。

(中時電子報)