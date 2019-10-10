雙十國慶今天登場，截至中午，新竹市計有15位國慶寶寶報到。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣的東元綜合醫院10日上午8時31分誕生第1位國慶寶寶，截至中午有3女2男、共5位國慶寶寶誕生。（東元醫院提供／陳育賢新竹傳真）

雙十國慶今天登場，截至中午，新竹縣市計有23位國慶寶寶報到，其中新竹市15人、新竹縣8人，國慶寶寶們未來一輩子都可以與中華民國一起慶生，新竹市長林智堅今天第1時間送上祝福，歡迎這些國慶寶寶成為新竹市的1員。

據新竹市衛生局統計資料，截至10日中午，新竹市轄內7家醫療院所，計有15名國慶寶寶誕生，男生8位、女生7位，其中自然產8位、剖腹產7位，另，尚有9位產婦待產中，預期新竹市的國慶寶寶數量可能衝破20位。

市長林智堅表示，他自上任以來積極擘畫多項有感的育兒福利政策，更以打造幸福兒童城市為目標，為鼓勵生育，新竹市目前第1胎補助1萬5000元的生育津貼，第2胎起每胎增加5000元，該胎為雙胞胎補助5萬元，3胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助10萬元。

除了生育補助外，家中若有0至4歲的孩子，新竹市每個月提供2500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員，則有6000元托育補助，希望透過有感的全方位福利政策，給予年輕父母在養兒育女過程中最大的支持與後盾，讓這座城市的年輕人都可以「能生、敢生、願意生」。

新竹縣的東元綜合醫院10日上午8時31分誕生第1位國慶寶寶，截至中午有3女2男、共5位國慶寶寶誕生，家屬們歡欣喜悅不已，讓東元綜合醫院整天洋溢著歡天喜地的熱鬧氣氛。

東元綜合醫院婦產科產在主任田明訓醫師悉心的接生下，今天上午8時31分傳出宏亮的嬰兒哭聲，這位自然產的女嬰重達2715公克，是東元今年首位國慶寶寶，讓全體醫護人員與家屬們都歡喜不已，接著在9時30分又誕生1位重達2975公克活潑可愛的女嬰，緊接著還有2男1女的國慶寶寶誕生。

中國醫藥大學新竹附設醫院則有3位國慶寶寶報到，且都是男寶寶，婦產科主任蘇聖淵分享喜悅說，第1位迫不及待出生的國慶寶寶，為余姓媽媽在凌晨1點31分自然產產下，是她的第1胎男寶寶，重達3330公克。

院長陳自諒表示，這是中醫大新竹附醫開院以來，首次喜迎國慶寶寶，未來預估每月將誕生90至100位寶寶。

(中時 )