國民黨總統候選人韓國瑜10日與國政顧問團發表兩岸政策白皮書，特別穿上中華民國國旗衣服上陣，重申「正港九二」為一中各表的九二共識，而非綠營加料的「一國兩制」這碗毒湯，更痛批蔡英文總統的「芒果乾（亡國感）」猶如家暴自己人、霸凌隔壁鄰居，以後乾脆把小英取綽號為「芒果蔡」，蔡一旦連任的話，「火山恐破會爆發」，後果不堪設想。

韓國瑜不滿蔡英文執政3年半毫無政績表現，執政不用功、不努力，交不出成績單，選舉一到靠販賣「亡國感」騙取選票，相當不可取，怎會把台灣跟香港並列在一起？中華民國有憲法、關稅，「我們要增加國人的愛國感，重視中華民國的存在感。」

「台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣，若有必要，全體國人和我本人，一定拿槍捍衛中華民國的主權！」韓國瑜愈講情緒愈發激動，不容蔡英文隨便撿到槍就無的放矢；兩岸目前不存在統一、獨立條件，「我們這代人沒權利限制下一代的選擇」。

針對兩岸關係方面，韓國瑜也與國政顧問團特別提出4點立場，包括捍衛中華民國主權，堅持一中各表九二共識；兩岸恢復互信；建立朝野台灣內部對話機制；只有大陸民主化確保兩岸和平發展。

國政顧問團成員、前國安會秘書長蘇起也不滿，台灣當前面臨生死關頭，但蔡英文不論是正名、制憲、公投都做半套，對在野黨民間團體無情的打壓，他預測蔡若當選明年5月前後，台灣日子會非常不好過。

蘇起痛批，民進黨及蔡英文把一碗「九二共識」的熱湯加入「一國兩制」有毒添加物，讓九二共識變成一碗毒湯來跟民眾推銷，兩岸不能這樣走下去，將來兩岸關係倒退，「火山」恐怕會爆發。

國政顧問團總召張善政更狠批蔡英文，蔡英文以前會被叫「空心菜」，就是因為2016年總統辯論沒有提出好的政見，民眾選了空心菜，執政政績千瘡百孔，應該跳脫激情回歸到「牛肉」政策；如果這位「辣台妹」常嗆對岸，乾脆以後就改叫「芒果菜」，繼續散布亡國感，這個綽號會跟隨一輩子。

(中時 )