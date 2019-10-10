廖盈婷在自己製播的節目《Super Snow Show》試駕最新的電動休旅車。（嵌入自youtube）

去年離開電視台，成立製作公司當老闆的「車界女神」廖盈婷，即將重返螢光幕主持汽車節目，還是挑戰最新的8K科技！踏入超高解析度的8K攝影棚，廖盈婷笑說：「幸好我膚況還行，而且車子才是主角，為了愛車粉絲的福利，我犧牲一點不算什麼啦！」

廖盈婷從接手「地球黃金線」主持工作，讓這個財經節目成功轉型為汽車帶狀節目，捧紅許多車評名嘴，後來又轉戰「夢想街57號」，憑藉亮麗外型與輕鬆、活潑的主持風格，從人氣女主播變為鄉民眼中的「車界女神」，網友盤點過她堪稱全台坐過最多、最貴「超跑」的女主持人，甚至有民眾一走進汽車展間，就直接點名要廖盈婷介紹過的車款。

去年離開電視主持，節目重播了一陣子，都還有不錯的高收視，甚至讓很多粉絲誤會廖盈婷「不告而別」。其實她成立製作公司Studio 6ix，也在youtube開闢新頻道《Super Snow Show》，持續提供粉絲優質車訊。期間也有許多電視台的合作邀約，但廖盈婷想做不同的嘗試，這次聽到「8K」才讓她像發現新玩具般，心動點頭。

廖盈婷新節目試裝，以招牌美腿搭配迷彩熱褲宣告重返螢光幕。（廖盈婷提供／李弘斌傳真）

「『裸視3D』真的會被看光光啦！」廖盈婷笑著要粉絲別想歪，主要是新節目將使用8K攝影棚，超高解析度連局部也拍得超清晰，很容易「見光死」，黑眼圈也完全藏不住。即便汽車專業無虞，來賓要擔心的反而是另一種「膚」淺了。

廖盈婷透露，首次跨足綜藝屬性較濃的綜合台，希望回饋給觀眾粉絲更有趣、更好玩的節目，「要讓一同參與的來賓與螢幕前觀看的民眾都感同身受，我也會跟以前一樣，用『感情』做節目！」

當然，台灣距離8K規格普及化還需要一段時間，廖盈婷表示，雖然初步還是HD播出，但公司的同仁們也已經做好準備，4K和8K雙管齊下，精采節目片段將同步留存，持續優化觀看體驗，新節目的頻道與名稱也將於近期宣布，敬請粉絲期待。

(中時電子報)