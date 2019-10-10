立委參選人宋瑋莉（左三起）、黨部主委黃希賢、副議長林沛祥等人升旗高唱國歌。（許家寧攝）

議員宋瑋莉（左四）與基隆婦女朋友一起祝賀中華民國生日快樂。（許家寧攝）

上百名支持者齊聚海洋廣場，力挺宋瑋莉，要求下架蔡適應。（許家寧攝）

雙十國慶，國民黨基隆市黨部在海洋廣場舉辦升旗典禮，立委參選人宋瑋莉與上百名基隆婦女姊妹齊唱國歌，展現泛藍團結氣勢，宋瑋莉說，蔡政府讓全民過得慘兮兮，呼籲下架「雙蔡」，讓國民黨重返執政，全場支持者高喊「宋瑋莉凍蒜」，「韓進總統府、宋進立法院！」

今早10點10分宋瑋莉與黨部主委黃希賢、副議長林沛祥、前移民署長謝立功一同升旗，滿滿旗海將海洋廣場擠得水洩不通，支持者高喊國民黨加油，黃希賢感謝大家對中華民國的熱愛，一起勇敢站出來，祝賀國家生日快樂，重返執政，打贏這場選仗。

宋瑋莉表示，綠色執政這這三年多來，基隆人好像在他們眼中就是三等公民一樣，民進黨對基隆始終沒有未來性、整體性的規劃，連火力發電汙染、聯外交通不便都沒解決，更不用說到都更、港市合一等，至於真正基隆需要的政策，完全沒有一個影子。

宋瑋莉也說，民進黨立委蔡適應天天穿的漂漂亮亮像個帥哥，話也說得漂亮，但他負責的外交委員會，交出來的成績單就是「一直都在斷交」，中華民國邦交國只剩14個，從來也沒出來道歉過，感覺出國都是去玩、去消化經費，玩玩就算了。

至於基隆需要的建設、經費，像是國中小的設備補助，卻連同是省轄市的新竹、嘉義都比不上，讓很多基隆人都很失望，因此她必須站出來改變這一切，給基隆人一個交代，她有信心如果她未來當選立委，會替基隆爭取更多有感資源，讓基隆成為處處充滿幸福城市。

(中時 )