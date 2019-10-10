10月10日中華民國生日快樂!今雙十國慶，各地都有不少慶祝活動，國民黨總統參選人韓國瑜今一早在高雄發表談話，誓言「找回中華民國安全感」；總統蔡英文在總統府的國慶大典上表示，「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。國慶韓蔡南北對決！賣菜郎安全感PK辣台妹亡國感！《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。

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(中時電子報)