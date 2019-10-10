《大政治大爆卦─無色覺醒》國慶韓蔡南北對決！賣菜郎安全感PK辣台妹亡國感！ 14:172019/10/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 10月10日中華民國生日快樂!今雙十國慶，各地都有不少慶祝活動，國民黨總統參選人韓國瑜今一早在高雄發表談話，誓言「找回中華民國安全感」；總統蔡英文在總統府的國慶大典上表示，「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。國慶韓蔡南北對決！賣菜郎安全感PK辣台妹亡國感！《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #國慶 也許您會感興趣 推薦閱讀 台博館街頭民調 韓、蔡差距出乎意料 20:452019/10/06 政治 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 民進黨為何拚命黑韓 他揭殘酷主因 11:322019/10/07 政治 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 短評》2020勝負仍難料 韓蔡將是陸空戰對決 12:252019/10/09 政治 嗆國慶把自己裝肖耶 扁親上陣回文 14:242019/10/09 政治 台灣政情 2020大選選情觀察－總統大選民調 韓蔡差距縮小 04:092019/10/10 話題觀察 菊島風箏國慶飛揚 澎湖風箏表演迎國慶 13:482019/10/10 社會 雙十國慶新竹縣市23位國慶寶寶報到 14:102019/10/10 生活 政治熱門新聞 韓身邊內鬼是他們！發言人傻眼了 - 政治 LSE為蔡學位背書 彭文正開心到想開香檳 - 政治 韓民調狂升7％ 網：這招讓小英滅頂 - 政治 傳代理高雄市長？葉匡時親自回應了！ - 政治 抓到了！直擊陳致中又流連養生會館 「鬆一下」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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