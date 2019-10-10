Mike Shildt:



“The [Braves] started some shit. We finished the shit. And that’s how we roll. No one fucks with us ever. Now, I don’t give a fuck who we play. We’re gonna fuck them up. We’re gonna take it right to them the whole fucking way. We’re gonna kick their fucking ass.” pic.twitter.com/2J7jyJc60O — STLSportsCentral (@stlsportscntrl) October 10, 2019

紅雀與勇士的國聯分區系列戰G5殊死戰，最終由紅雀睽違5年晉級國聯冠軍戰。兩隊在此系列戰前幾場張力十足，紅雀在確定晉級後，總教練席爾特(Mike Shildt)賽後對球員喊話時太激情，髒話連噴對手，沒想到全被球員直播出去，在推特上掀起波瀾。

紅雀從原本系列戰1勝2敗陷入淘汰邊緣，上一場延長賽逆轉勝後，10日又在首局海灌10分奠定勝基，最終以13比1血洗勇士，繼2014年後再度闖進國聯冠軍戰。總教練席爾特是最爽的一個，帶隊第2年就讓紅雀晉級國聯冠軍戰，賽後在休息室向全部隊員激動喊話想帶起士氣，想當然爾髒話也是不可避免的，沒想的是球員阿羅桑瑞納(Randy Arozarena)當時開著IG直播，席爾特的激情言論全被即時播送出去。

「是他們先鬧事的，我們完成了這鬼系列戰，這就是我們，沒有任何人可以X我們！」總教練席爾特賽後非常激昂，「我他X的不管對手是誰，我們出賽就是要X翻他們，我們將要踢爆他X的屁股！」席爾特短短不到30秒的發言，說了5次F開頭及2次S開頭髒話，殊不知這段私下粗俗又直接的激勵言語，全被直播出去，也在推特上被網友瘋狂轉發。

年僅24歲的新秀阿羅桑瑞納還沒意識到這樣的行為可能帶給球隊麻煩，影片已經像病毒般散布在網路上了，網友也對總教練的言論評價兩極，「有誰想要標語T恤？」、「我已經愛死席爾特了，這段影片讓我更愛他」、想知道阿羅桑瑞納會不會有麻煩」、「這段影片該被下架，這只屬於休息室不該流傳」、「雖然知道這在休息室，但還是覺得太過份了」。

(中時電子報)