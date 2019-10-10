炎亞綸參加WeTV新節目《演員請就位》，該節目由陳凱歌、李少紅、趙薇、郭敬明等4大導演坐鎮，將對參與節目的50位演員層層考核，最終獲得冠軍的演員可與其指導的導演簽署合約，演出該導演下一部作品。炎亞綸也在50位演員名單中，他日前透露，自己回首15年的演員路，對於表演開始產生質疑與不確定性，「這次能參與節目，而且有機會與4位大導演合作，不論最後得到的結果是希望我繼續或放棄，都希望能展現我的所有去衝撞，挖掘無限可能。」

炎亞綸自2004年被經紀人挖掘後，加入飛輪海組合，憑藉《終極一班》丁小雨一角爆紅，近年出演《就是要你愛上我》、《愛上兩個我》、《後菜鳥的燦爛時代》，3部偶像劇收視率都高居同時段戲劇冠軍，卻悄然放緩腳步力求轉型，「演戲其實充滿很多矛盾，許多單位在選角時，第一時間都會以這個演員的外表與內在個性適不適合作為角色評選的判斷，卻忘了思考演員可塑性。」炎亞綸透露，演員本身也有可能被這樣外界框架給侷限，以為自己只能演高富帥，而忘記演員其實是一個能夠隨著角色去變換各種面貌的職業，盼透過參與節目，打破外界對他只能詮釋高富帥的觀感，「這是一道相當厚的牆，我希望能打破它。」

炎亞綸坦言戲齡15年，曾遇兩次低潮一度思考是否要放棄熱愛的演員身份。（WeTV提供）

在力求轉型過程中，炎亞綸遇上了戲劇《請賜我一雙翅膀》心思縝密，又會武術的男主角偵查隊隊長龍天羽這個角色，他突破以往高富帥形象，讓觀眾眼睛為之一亮，播出後好評不斷，網路點擊累積高達40億人次，往人氣與實力兼具的演員之路邁進。對於有別以往的螢幕形象，炎亞綸坦言15年演出過程，曾經歷過兩次沒自信的時期，「當時主演戲劇《給愛麗絲的奇蹟》，但低迷的收視率，給了我重重一擊，第2次則是在接連演出收視冠軍的偶像劇後，給自己放了一個假，沈澱與思考並回顧以往作品，認為自己對於角色詮釋與劇本理解還有更多突破點，曾一度徬徨思考是否要放棄自己熱愛的演員身份。」

《演員請就位》邀請陳凱歌、李少紅、趙薇、郭敬明等四大導演親身指導，該節目分組依照演員意願選擇導演，炎亞綸首選國際名導陳凱歌，「當我聽到節目邀請陳凱歌導演時，內心十分期待能夠與得坎城電影節金棕櫚獎的國際級導演合作。」為此炎亞綸還鑽研了陳凱歌執導的《霸王別姬》、《道士下山》等片，希望能有機會與導演進一步討教，還膽戰心驚私下與導演加微信，「禮貌地與導演交流中。」

(中時 )