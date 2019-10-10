喜迎國慶日，頭份市為恭醫院有4位國慶寶寶，苗栗市大千綜合醫院則有2位，另有1名孕婦待產中。

大千綜合醫院醫療副院長、婦科主任林敬旺指出，往年有許多產婦預約雙十剖腹產，今年只有1位產婦預約，早上除順利迎接自然產的國慶女寶寶，中午再誕下1名男寶寶，兩位孕婦皆為首胎懷孕，在國慶日迎接家庭新成員，感到格外開心。

目前大千醫院尚有1位自然產待產，為恭醫院則迎接4位國慶寶寶，其中2位自然產、2位剖腹產。

(中時 )