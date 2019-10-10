苗栗上午喜迎6國慶寶寶 14:382019/10/10 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗大千醫院上午迎接2位國慶寶寶。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 喜迎國慶日，頭份市為恭醫院有4位國慶寶寶，苗栗市大千綜合醫院則有2位，另有1名孕婦待產中。 大千綜合醫院醫療副院長、婦科主任林敬旺指出，往年有許多產婦預約雙十剖腹產，今年只有1位產婦預約，早上除順利迎接自然產的國慶女寶寶，中午再誕下1名男寶寶，兩位孕婦皆為首胎懷孕，在國慶日迎接家庭新成員，感到格外開心。 目前大千醫院尚有1位自然產待產，為恭醫院則迎接4位國慶寶寶，其中2位自然產、2位剖腹產。 (中時 ) #寶寶 #醫院 #國慶 #自然 #綜合 也許您會感興趣 推薦閱讀 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 基隆醫院歡慶122週年 藉攝影展點亮醫院 14:472019/10/08 生活 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 嗆國慶把自己裝肖耶 扁親上陣回文 14:242019/10/09 政治 朱立倫啟動輔選列車 台中首場為楊瓊瓔、莊子富助選 12:022019/10/10 政治 哇哇哇！台中多個國慶寶寶搶著出生 12:412019/10/10 生活 自然當道 年輕媽媽不求國慶寶寶 13:132019/10/10 生活 菊島風箏國慶飛揚 澎湖風箏表演迎國慶 13:482019/10/10 社會 雙十國慶新竹縣市23位國慶寶寶報到 14:102019/10/10 生活 生活熱門新聞 獨家》蒸發近1年 貴婦奈奈爆落跑新內幕 - 生活 清秀妹東區脫褲直接來 起身多一粒 - 生活 人妻懷不了胎 醫師一檢查身體臉綠了 - 生活 女王發賀電邀喝茶 教授kuso：這肯定是真的！ - 生活 飛機上演大亂鬥 機師空姐互毆影片曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。