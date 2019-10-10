張姓產婦（中）自然產下國慶女寶，擔任職業軍人的蕭先生（右）剛好放國慶連假，豐原醫院婦產科主任張崑敏（左）笑稱是「增產報國」最佳印證。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

與中華民國同天生日！台中梧棲童綜合醫院9點31分誕生第1位國慶寶寶，石姓、塗姓產婦分別因胎位不正及產程延滯，先後剖腹產下國慶寶寶。衛服部豐原醫院上午也迎接2名國慶寶寶誕生，其中26歲黃姓產婦前2胎都在特殊節日誕生，沒想到老三也在國慶日報到，相當巧合。

在童綜合醫院婦產部醫師許俊正接生下，懷孕38週的26歲石姓產婦在9點31分剖腹產下2636公克女寶寶，是家中第4個孩子，前面有3個兄姊；爸爸林先生表示，因產檢時發現胎位不正，剛好預產期在10月，就選擇特殊意義的國慶日剖腹，希望國家慶典也是對孩子的祝福。

29歲的塗姓媽媽懷孕足月待產，因產程延滯，由魏添勇醫師在中午進行剖腹產，順利迎接男寶寶誕生，是名頭好壯壯的可愛小壯丁。童綜合醫院除了上午誕生的2名寶寶外，還有多名產婦在待產中，預計今天將迎接5名國慶寶寶。

豐原醫院則有4名產婦在國慶日出現產兆，35歲張姓產婦於上午9點29分自然產下2880公克女娃，這是她的第4胎。26歲黃姓產婦於上午11點30分自然產下第3胎，是名2520公克女娃，她說，自己3個孩子都在特殊節日誕生，老大是西洋情人節，老二是921，老三預產期是10月22日，沒想到提早在國慶日報到。

婦產科主任張崑敏表示，去年全國只有18萬人左右的新生兒，是近8年來最少，而豐原醫院國慶日的產房很熱鬧，目前已迎接2名健康新生兒，還有2名產婦待產中。

(中時 )