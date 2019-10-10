雲林縣虎尾鎮10日發生1起2死車禍，大學剛畢業的張姓與魏姓女子，2人共騎乘1輛機車，行經158縣道虎尾鎮與斗南鎮交界處，先擦撞1輛小貨車後失控倒地，後方的砂石車閃避不及直接輾壓過2人當場死亡，警方封鎖現場釐清車禍發生原因。

警方表示，這起死亡車禍發生在10日中午12點40分左右，根據監視器影片，1輛機車由虎尾往斗南方向，行經158縣道平和橋附近，前方1輛藍色小貨車突然減速偏向右側，機車閃避不及，撞上小貨車左側後倒地。

此時1輛砂石車從後方經過，車頭直接撞上路面的機車與2名騎士，砂石車發現撞到東西馬上剎車，但已將2騎士拖行7、8公尺。

警方指出，砂石車司機酒測值為零，肇事小貨車在案發後並沒有停下來查看，而是開車離去，目前正循線追查小貨車司機到案說明。

死者張姓女子23歲雲林縣東勢鄉人，另一死者魏姓女子22歲雲林縣虎尾鎮人，2人是虎尾科技大學同學，今年剛畢業。

(中時 )