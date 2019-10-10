桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，孩童穿上小小制服、騎乘小小警車，模樣超萌。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，孩童穿上小小制服、騎乘小小警車，模樣超萌。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，除了展出小小警車讓孩子體驗外，也有有獎徵答。學小朋友穿上小小警察制服、騎乘警車模樣，也讓父母直呼超「萌」。

警方表示，婦幼安全及法律概念要從幼時扎根，從小灌輸正確的知識並可保護自身的安全，此外，近來有許多社會矚目兒童遭虐新聞，兒虐、家暴多發生在家內，若發現疑似兒虐，可撥110報警或113全國保護專線詢問。

桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，孩童穿上小小制服、騎乘小小警車，模樣超萌。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

(中時 )