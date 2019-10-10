小小警制服加小小警車 萌翻父母 14:382019/10/10 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，孩童穿上小小制服、騎乘小小警車，模樣超萌。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，孩童穿上小小制服、騎乘小小警車，模樣超萌。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，孩童穿上小小制服、騎乘小小警車，模樣超萌。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，除了展出小小警車讓孩子體驗外，也有有獎徵答。學小朋友穿上小小警察制服、騎乘警車模樣，也讓父母直呼超「萌」。 警方表示，婦幼安全及法律概念要從幼時扎根，從小灌輸正確的知識並可保護自身的安全，此外，近來有許多社會矚目兒童遭虐新聞，兒虐、家暴多發生在家內，若發現疑似兒虐，可撥110報警或113全國保護專線詢問。 桃園市警察局歡應國慶，10日在桃園農業博覽會舉辦婦幼安全宣導攤位，孩童穿上小小制服、騎乘小小警車，模樣超萌。（警方提供／賴佑維桃園傳真） (中時 ) #警車 #安全 #婦幼安全 #保護 #婦幼 也許您會感興趣 推薦閱讀 中共10理由反蒙面 引導理性對話 04:092019/10/06 話題觀察 婦幼展卡洛塔妮 打造羊奶新體驗 04:092019/10/06 產業特刊 1歲女童抽搐唇發黑 警車狂飆送醫救命 13:562019/10/06 社會 10月1日交通新制上路宣導 小小警察開工囉 16:112019/10/06 社會 新思全新ARC功能安全處理器IP 有效簡化汽車SoC的開發 09:512019/10/07 財經 日本擬收緊外商投資限制 敏感行業投資超1％需申報 15:002019/10/07 財經 宏碁小金雞安碁資訊 9月營收年增近56％ 19:222019/10/07 財經 北市建國南加油站4車追撞 保大車遭夾肉餅 21:482019/10/07 社會 鑫創9月、Q3營收 同締新猷 04:102019/10/09 證券．權證 助孕媽咪順利度過懷胎日子 國泰台北產後婦幼展開課 04:102019/10/10 證券．權證 生活熱門新聞 獨家》蒸發近1年 貴婦奈奈爆落跑新內幕 - 生活 清秀妹東區脫褲直接來 起身多一粒 - 生活 人妻懷不了胎 醫師一檢查身體臉綠了 - 生活 女王發賀電邀喝茶 教授kuso：這肯定是真的！ - 生活 飛機上演大亂鬥 機師空姐互毆影片曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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