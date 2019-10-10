鶯歌地方盛事「陶瓷親子嘉年華」將在19、20日登場。（經發局提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌地方盛事「陶瓷親子嘉年華」將在19、20日登場。（經發局提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌地方盛事「陶瓷親子嘉年華」將在19、20日登場，今年除了親子音樂會、玩沙尋寶趣、青陶市集等豐富活動外，首度開放民眾夜宿鶯歌陶博館，藉由一系列DIY體驗，一窺博物館的夜間風采，另最受矚目的百人陶笛大遊行，則以色澤繽紛的「鸚哥」為裝扮主題，號召百人一同吹著陶笛、上街遊行，領略不一樣的鶯歌之美。

鶯歌陶瓷嘉年華傳承超過20年悠久歷史，每年吸引大批民眾共襄盛舉，曾被交通部觀光局列為台灣10大慶典之一，奠定「台灣景德鎮」美名，不過活動自升格後規模縮小，2014年起宣布停辦，直到去年3月新北市府復辦，結合鶯歌自然生態與藝術人文資源，打造一連3天的踩街遊行、達人拉胚、DIY體驗等活動，重振鶯歌風華。

經發局表示，鶯歌地區以製陶聞名海內外，窯業在鶯歌扎根200年歷史，今年嘉年華活動多元豐富，包括「夜宿陶博館」規畫一系列陶瓷DIY體驗、星光電影院、星光晚餐等，揭露博物館夜間面紗；「手創小旅行」則嚴選鶯歌、三峽、樹林優質手作課程，由達人帶領大小朋友體驗手創樂趣，並結合科技導覽品味鶯歌風情。

此外，最盛大的「百人陶笛大遊行」則呼應地方特色，邀請親子裝扮成七彩繽紛的鳥類「鸚哥」，一同吹著陶笛，沿著活動主會場踩街遊行到鶯歌老街，鶯歌工商、鶯歌國中也將帶來儀隊和街舞表演，將鶯歌打造為大型狂歡慶典現場，沿街享受陶瓷魅力。

經發局指出，「夜宿陶博館」、「手創小旅行」、「百人陶笛大遊行」3項活動有限定名額，9日開放報名後已全數額滿，另有玩沙尋寶趣、青陶市集、科技導覽、臥虎藏龍藝師表演、三鶯樹故事主題展覽等免費體驗的豐富活動，邀請大家到鶯歌體驗陶瓷製作的進步與變化，領略不一樣的鶯歌之美，活動資訊及報名可到「新北鶯歌陶瓷嘉年華」網頁查詢。

(中時 )