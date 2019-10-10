孫協志、王仁甫、許孟哲10日出席中視《飢餓遊戲》三周年媒體茶會，這次特別企劃前進新加坡，黃品源首度受邀，3位主持人爆料他沿途念經，神奇的是天氣真的由雨轉晴，孫協志笑稱，「但是搭雲霄飛車的過程也一直念，大家看著那高度，耳邊傳來佛經，感覺真的怪怪的。」

王仁甫笑說：「品源哥一直念經，結果就放晴了，他覺得念經果然有用，所以很認真地念經。」許孟哲補了一句，「他還念到睡著。」節目3年來，超過千名來賓參加，問到誰最有「老鼠屎」潛質，王仁甫直言，「綠茶，他每項遊戲都不行。」孫協志、許孟哲則提供梁家兄弟名單，「小梁哥（梁赫群）在每項遊戲錢都會先說自己不行，遊戲過程也確實不行；梁正群則每項都說可以，結果跟他哥一樣，每項都不行。」現場笑成一團。

王仁甫（左起）、許孟哲、孫協志大口吃麵。（盧禕祺攝）

三人這次去新加坡粉絲超熱情，很多人特地請假跟場，王仁甫笑稱粉絲有在旁暗示可偷渡食物，許孟哲直喊，「還有人說要給我偷吃榴槤，我想說這味道這麼重，怎麼可能啦。」節目規則嚴格，口香糖也不能吃，連氣泡水都是許孟哲瘋狂爭取，才勉強放行。

(中時 )