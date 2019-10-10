蔡英文總統今天午間與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員一行餐敘，期盼「日華議員懇談會」能在國會提案，要求日本政府和臺灣啟動「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)的磋商，帶動更緊密的臺日夥伴關係。

日本祝賀團今天由外交部次長徐斯儉及臺灣日本關係協會會長邱義仁陪同，到總統府與蔡英文總統餐敘，國家安全會議秘書長李大維也在座。

蔡英文致詞表示，日本今年是令和元年，在安倍首相的領導下，成功舉辦G20大阪峰會，還在世界盃橄欖球賽連勝3場，往世界8強邁進，種種成就都是國際矚目焦點。接下來日本還將舉辦令和天皇的「即位禮正殿之儀」及2020年的東京奧運等重大活動，她也預祝活動一切圓滿順利。

蔡英文提到，由她擔任會長的臺灣文化總會，最近在東京上野公園舉辦「Taiwan Plus」文化祭活動，吸引8萬民眾參與。這項活動一年比一年盛大，她也特別感謝日本各界朋友的大力協助。

她說，臺灣跟日本是距離相近且交往密切的好鄰居，兩國的旅遊觀光、投資數字年年增加。每當臺日兩地發生天災時，雙方人民都能發揮善意，幫助彼此度過難關。

這幾年來臺灣在國防、外交、經濟上都有非常重要的進展，但蔡英文表示，中國打壓臺灣的力度也持續加大，例如最近威逼利誘接連挖走臺灣邦交國。「日本朋友的關心及聲援，讓我們感到溫暖，各位的支持是我們重要的後盾」。

她也特別感謝「日華懇」在今年3月及5月通過決議文，支持臺灣參與WHA等國際組織。並強調，臺灣作為國際社會積極負責的一份子，同時也是印太戰略重要的一員，希望未來能和日本積極合作，共同為國際社會作出更多貢獻。

今年3月臺美日三方共同在臺灣聯名主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）」活動，她認為，這是一項劃時代的重要成就，也顯現了臺日雙方在國際合作上的投入及決心。

最近，美國參議院外委會通過「臺北法案」，支持臺美洽簽自由貿易協定(FTA)，她希望古屋會長領導的「日華懇」也能在國會為臺灣發聲，要求日本政府和臺灣啟動CPTPP的磋商，「相信可以帶動更緊密的臺日夥伴關係」。

(工商 )