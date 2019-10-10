針對今日蔡英文總統的國慶談話，親民黨立法院黨團表示，蔡總統上任三年來的每一次國慶談話，都不斷地呼籲團結，呼籲對話，但實際上卻缺乏有效的執行力與行動力。黨團質疑，如果「中華民國台灣」是整個社會的最大共識，為何民進黨要組「台灣派連線」？蔡總統的連任口號為何不是「中華民國隊長」？

親民黨團提到，今年蔡總統的國慶談話，不脫過往「打恐中牌」及「政績宣揚」式的內容，把當前中華民國的發展困境，歸咎於「中國大陸的打壓」及「在野政黨不團結」。然而對於整個民進黨執政以來，政策規劃失當，執行不落實，改革無同理心，薪資原地踏步，政府人事充斥酬庸，轉型正義變成東廠，連教科書上都寫著「台灣主權未定論」。凡此種種，難道也都要怪誰打壓？也要怪不團結？

親民黨團最後呼籲，在中華民國生日的這一天，全國上下，應該不分彼此，一起抱著「讓國家更好」的心態，共同組成「愛國者聯盟」一起「熱愛中華民國，維護兩岸和平，堅持自由民主，追求公平正義」，讓中華民國所有人民，擁有更好的明天。

(中時 )