朱立倫和國慶寶寶們一同切下生日蛋糕，祝福中華民國生日快樂。(吳亮賢攝)

前新北市長朱立倫國慶日下午來到蘆洲區，與無黨籍立委參選人李翁月娥共同發放國慶蔥油餅，由於朱今日的公開行程中，並未見國民黨於國父紀念館舉辦的國慶活動，記者提問是否刻意避開李佳芬，對此朱立倫回應，「沒有這回事」，有機會可以一起參加活動，沒有機會就各自跑各自的。

朱立倫今下午1時整與李翁月娥在捷運三民高中旁發放免費國慶蔥油餅，吸引大批民眾排隊領取，約莫半小時，700份的蔥油餅就全數發完，並和現場的國慶寶寶們一同切下生日蛋糕，祝福中華民國生日快樂。

對於記者提問，李佳芬將出席國父紀念館國慶活動，是否刻意避開她？朱立倫回應，「沒有這回事嘛，大家很自然的情況」，朱立倫說，像上次在台南也跟韓市長一起，有機會可以一起參加活動，沒有機會就各自跑各自的。

至於沈富雄日前喊出「朱韓配」，認為韓國瑜應該要讓位，朱立倫則表示，謝謝沈委員，選舉剩最後90幾天，我們全力努力，希望國民黨提名的總統候選人跟立委候選人，以及我們支持的無黨籍候選人都可以順利當選。

＃2020大選、＃韓國瑜、＃朱立倫

(中時 )