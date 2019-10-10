美國國會兩黨議員今天敦促美國職籃NBA暫停在中國的所有活動，直到中國企業和轉播電視台停止抵制NBA和休士頓火箭隊。

法新社報導，美國8名聯邦議員撰寫一封公開信給NBA總裁席佛（Adam Silver），這些議員來自不同政黨，像是德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）和紐約州民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），這2州都有多支NBA球隊。

他們在信中說：「你比中國政府針對的多數目標更有權力表達立場，應該要有勇氣和骨氣使用權力。期許美國企業把我們的基本民主權利置於利益之前並非不合理。」

整起事件導火線來自火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）在推特（Twitter）發表支持香港示威者的推文，這則挺港推文雖已刪除，但卻引發軒然大波。

此事引爆中國怒火，促使中國政府終止對火箭隊和NBA的贊助，取消在中國舉行賽事的轉播，掛在建築物外頭的巨型NBA標誌和橫幅也遭撤下。

議員寫道：「利潤受到威脅時，說話就含糊其辭，這是背叛基本美國價值的行為。你說中國比香港擁有更多潛在球迷，這不是竭力僅向一方表達『敏感性』的藉口。」

議員敦促席佛採取4項措施，強化NBA對於中國報復性舉動的立場，尤其是停止在中國相關活動。NBA於打季前預定在中國舉行2場熱身賽。

議員寫道：「NBA應該有料到，在一黨專政的國家開展業務，將面臨諸多挑戰，包括準備好堅決捍衛其員工、球員和全球各地關係企業的言論自由。」

他們也要求終止對火箭隊的相關懲罰，表示NBA必須團結一致，對抗「中國政府控制的實體未來對單一球隊、球員或相關人士進行的抵制或選擇性對待」。

這也包括在中國擁有較多贊助合約的球星詹姆斯（LeBron James）、哈登（James Harden）和退役的布萊恩（Kobe Bryant）。

國會議員希望席佛「重新評估」在新疆推動NBA Academy訓練計畫，信中提到，「中國政府展開大規模的種族宗教迫害行動，有多達100萬名中國公民遭監禁在集中營」。

議員主要重視的是，NBA和其他企業在言論自由議題屈服於中國共產黨審查制度所構成的威脅。

這封信表示：「我們希望看見美國人起身、大聲疾呼捍衛香港人民的權利。」信中指出，施壓摩瑞不再支持他在推文表達的立場，是在「出賣美國公民」。

「我們深感關切的是，與NBA有關的個人現在可能從事自我審查，這不符合美國與NBA載明的價值。」

「這是美國人拒絕接受的結果，也是你該拒絕的結果，尤其是NBA代表一個獨特品牌，在中國境內或境外沒有競爭者。」

國會議員要求席佛支持所有球員、員工、夥伴與球迷擁有表達意見的權利，無論是否將引發經濟影響，並強調NBA在中國會遵守中國法律，但在全球營運時將遵守美國法律與原則。

他們也希望席佛在NBA文件上澄清，「對國際人權壓迫議題公開發表評論，包括對西藏、香港與新疆問題，都落在公共行為與意見表達的預期標準範疇中」。

(中央社)