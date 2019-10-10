今天是10月10日雙十國慶，全國同慶，但亞洲警察學會秘書長葉毓蘭竟感嘆自己有點快樂不起來，原來，一早起來就看到小英總統正在種「司法不僅向權力稱臣，且忝不知恥地為政治服務」的芒果！
葉毓蘭今（10）日上午在臉書發文表示，民進黨自2016年5月20日執政以來，雙重標準滿天飛，濫用行政權欺壓司法權，把法律當成打壓異己、鞏固政權的工具，讓法治危殆，嚴重斲傷中華民國民主根基。
她表示看到聯合報10日社論中列舉的案例，包括香港蒙面禁令與台灣集遊法規定、藝人何韻詩遭潑漆、黨產會處理中廣售地案、打假訊息打藍不打綠、北檢偵辦國安私菸案等，「在在證明民進黨以政治強姦法治、強迫法律成為政黨慰安婦的惡行」。
葉毓蘭感嘆國慶日的報紙社論，讓她看到蔡英文正在種的芒果：司法不僅向權力稱臣，且忝不知恥地為政治服務，讓她快樂不起來！
文章來源：葉毓蘭臉書
(中時電子報)
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