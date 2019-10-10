港人發起要在香港插中華民國國旗，慶中華民國國慶，要重現1997年香港回歸前慶祝中華民國國慶的風景。國民黨主席吳敦義今天下午出席在國父紀念館舉辦的愛國家愛國旗活動時，稱讚這樣子很好，「中華民國國慶本來就是正統的國慶！」

吳敦義說，孫中山先生締造了中華民國，是我們的國父也是總理，他當年推翻滿清才創建中華民國，108年以來一直就是中華民國，期間雖然經過抗戰，台灣也曾經被日本割據，後來好不容易光復，結果又失去大陸領土，經過各種考驗，但是始終就是中華民國，就是民有民治民享的三民主義共和國。

對於蔡英文總統在今年國慶文告上講了8次中華民國，吳敦義表示，總比沒有講好，以前蔡英文都說「這個國家」、「那個國家」，現在終於稱「中華民國」了，她已經有改善了，改善就鼓勵，以後不要隨便講「這個國家」。對於給蔡總統幾分，吳敦義說，「總算及格了啦！」

至於是不是給自己列不分區第一位？吳敦義表示，他還沒有考慮，但絕對不會排第一名，至於多少名見仁見智，「老實講，我們就全心努力，我也不一定要去選。」

(中時 )