南投縣南投市南崗工業區環偉公司，10日下午1時，發生重大工安意外，3名工人疑似搭建鐵架時，不慎從20多公尺高處墜落，造成3人死亡慘劇！

今天下午1時11分，南投縣消防局接獲報案，立即派遣鳳鳴、南投及中興等3個消防分隊，共計4車（1台水箱車、3台救護車）9人（消防7人、役男2人）前往現場救護。

其中，1名55歲男性已無生命徵象，送往南基醫院；年約63歲傷者亦無生命徵象，送往南投醫院；但是2人都宣告不治！另1名男性工人，在現場明顯死亡，因此未送醫。

南投縣消防局表示，現場疑似吊車勾到天車，導致3名外包工人，不慎從高約20-30公尺處高處墜落！

南投縣社會及勞動處勞工及青年科，職災個管員廖宜鵬，已前往了解確認相關事故原因及後續職災處理。

3名工人都是彰化縣民眾，並非外籍移工，有關職災給付將轉介彰化縣政府處理；另外，有關公共安全檢查部分，為勞動部職業安全署中區職安中心權責。南投縣政府則負責勞動檢查部分，有否違反勞動基準法規定。

(中時 )