國民黨總統參選人韓國瑜今天中午開直播，提出兩岸政策白皮書，會後媒體聯訪時間，有媒體問及，未來是否與中國大陸國家主席習近平來場「韓習會」？韓國瑜沒把話說死，他直言，手要握任何可結交的朋友，掌握住最高自由、民主價值，相信未來台灣人不管跟誰見面都充滿自信、樂觀。

韓國瑜重申，每個台灣人要分清楚心、腦、手、腳這四個器官，不管整個對外就有扎實的基礎，我們兩隻腳一隻是自由、一隻是民主，穩穩站立在這片泥土之上，這是我們生活模式，最高的價值。兩隻手要握緊所有可結交的朋友，我們的心充滿熱情，腦很清楚台灣沒有任何資源，要有智慧來判定我們的處境，要有智慧趨吉避凶。

韓國瑜說，一但有聰明睿智的腦，一顆熱情的心。一雙熱情的手，要能夠僅僅漲握住最高的我們自由民主價值，以這個為基礎，他認為未來台灣人，相信未來不管是跟誰見面，做任何事情是充滿信心、樂觀。

(中時 )