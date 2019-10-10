謝忻和阿翔爆出不倫戀，導致形象重創紛紛遭停工，相較阿翔火速重拾主持棒，她則是近期才傳出將和徐乃麟合作新節目，逐漸走出陰霾的她，也趁著國慶連假外出散心，更曬出罕見的火辣身材照，立刻引起網友討論。

謝忻曬出爬象山遠眺101的照片，只見逐漸走出不倫戀風波的她，相當享受這愜意時光，雖然是一身運動裝扮，仍不難看出前凸後翹的好身材，讓網友直呼身材真的好有料，此外也跟網友分享爬山前的小插曲，她表示原先瓜哥約她和友人去看小丑，但由於要爬象山先婉拒，豈知瓜哥竟要求要加入爬山團，她則是立刻秒答應瓜哥要求，原來是兩人得把車借停在瓜哥家，不過最後擔心被瓜哥拖累行程，和友人車停了就頭也不回的上山。

謝忻曬出連假出遊照。（圖／外景小公主- 謝忻的粉絲團臉書）

謝忻臉書全文。（圖／外景小公主- 謝忻的粉絲團臉書）

看見謝忻逐漸恢復以往狀態，網友也紛紛留言打氣：「祝福妳重新出發成功，事業成功長紅」、「覺得現在瘦起來比以前還漂亮」、「狀態越來越好，期待你的復出」。

(中時電子報)