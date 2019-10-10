苗栗縣都會區原住民族歲時祭儀暨聯合豐年祭，10日在頭份市六合國小預定地舉辦，現場熱鬧無比。（巫靜婷攝）

為保存珍貴的原住民族文化，苗栗縣政府連年舉辦聯合豐年祭，各族群同場飆舞慶祝，氣氛歡騰。（巫靜婷攝）

苗栗縣都會區原住民族歲時祭儀暨聯合豐年祭，10日在頭份市六合國小預定地舉辦，由阿美族迎賓舞開場，進行各族祭儀及傳統歌舞表演、文化體驗趣味競賽、原住民權益有獎徵答等，原民中心指出，聯合祭儀自2010年起舉行，今年邁入第9個年頭，年年吸引近千人返鄉慶祝。

苗栗縣除了泰雅族、賽夏族分布在泰安、南庄原鄉地區，尚有4000多名阿美族、布農族、排灣族、卑南族、賽德克族、泰雅族、賽夏族原住民散居在苗栗、頭份、竹南等都會地區，全縣總人口數約1萬1400人，其中都會區原民人口約占總數4成。

縣府為協助移居都會區原住民保存、傳承、發揚各族群傳統文化，每年舉辦都會區原住民歲時祭儀暨聯合豐年祭活動，成為都會區原住民的年度盛會，10日由中港區總頭目帶領進行聯合祈福儀式後，揭開序幕，縣長徐耀昌到場致意，並下場跳祈福大會舞，現場熱鬧非凡。

徐耀昌表示，聯合祭儀展現各族群間的團結融合，都市原住民因工作、求學等原因離開原鄉，為了傳承文化，讓離鄉的族人也能對歲時祭儀、豐年祭背後的文化意義有所認識、了解，並與其他族群交流，連年舉辦歡祝慶典，希望喚醒族人在都市生活中的民族意識，保存珍貴的民族文化。

現場進行各族祭儀。（巫靜婷攝）

苗栗縣近千名都會區原住民，一同參加族歲時祭儀暨聯合豐年祭，原民中心主任蔣意雄同歡。（巫靜婷攝）

苗縣聯合豐年祭，縣長徐耀昌、立委陳超明、頭份市長羅雪珠、泰安鄉長劉美蘭、南庄鄉長邱梓增、竹南鎮長秘書謝文福、議長祕書張士能、縣議員楊文昌、黃月娥、陳光軒、鄭聚然、徐功凡、縣府秘書陳永賢等人到場致意。（巫靜婷攝）

為保存珍貴的原住民族文化，苗栗縣政府連年舉辦聯合豐年祭，各族群同場飆舞慶祝，氣氛歡騰。（巫靜婷攝）

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