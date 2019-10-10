面對美接連對陸出重手，先以涉及打壓新疆為由，將陸企與公安機構列入貿易黑名單後，又宣佈對負責新疆事務的大陸政府及共黨官員，採行簽證限制措施，北京已準備好要「以牙還牙」，計畫對與反陸組織有聯系的美公民實施更嚴格的簽證限制。

據路透社報導，自今年5月美國對大陸學者簽證實施更嚴格的規定，陸方開始醞釀改變規則，而大陸公安部數月來一直在制定規則，限制美國情報機構和人權組織雇用或贊助的任何人到大陸旅行的能力。

一名消息人士說，美國8日宣佈對大陸官員實施簽證限制，這支持了大陸實施新限制的理由，「這份計劃在過去數月高層間討論已久，但在香港示威與美國對陸官員簽證限制後，更有可能實施；我們不想這樣做，但是似乎別無選擇 」。多位消息人士稱，大陸政府將規定將要求起草一份與美國軍方和中情局（CIA）有聯系的機構和人權組織的名單，並將其雇員列入簽證黑名單。

另外，針對美將包括海康威視等8間陸企與20個公安機構列入貿易黑名單後，大陸外交部發言人耿爽8日在記者會上說，「不可靠實體清單」制度正在履行內部程式，將於近期發佈，外界預期恐有美企榜上有名。

大陸商務務部先前曾表示，「不可靠實體清單制度」僅針對個別不遵守市場規則，背離契約精神、出於非商業目的對陸企實施封鎖或斷供、嚴重損害陸企正當權益的實體或者個人。

(中時電子報)