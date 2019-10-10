中華職棒30年臺灣大賽充滿話題性，繼2017年之後，Lamigo桃猿再度與中信兄弟於總冠軍賽正面交鋒。Lamigo桃猿隊誓言奪下三連霸，為宣布轉賣之後的Lamigo桃猿寫下完美結局。繼2017年後，再度闖進總冠軍賽的中信兄弟，決心重返榮耀，目標拿下隊史第八座總冠軍，送給今年引退的「恰恰」彭政閔，最富紀念價值的美好回憶。
10日兩隊公布28人名單，不約而同帶上12名投手、3名捕手、8名內野手、5名外野手。台灣大戰將於12日在桃園棒球場點燃戰火，歡迎球迷進場支持。
Lamigo桃猿
投手（12名）：
洪聖欽、陳禹勳、尼克斯、多猛、王溢正、李茲、王躍霖、張明翔、黃子鵬、吳丞哲、林柏佑、翁瑋均。
捕手（3名）：
林泓育、廖健富、劉時豪。
內野手（8名）：
林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、林立、林智平、朱育賢、陳晨威。
外野手（5名）：
詹智堯、陽耀勳、余德龍、鍾承祐、藍寅倫。
中信兄弟
投手（12名）：
官大元、鄭凱文、江忠城、赫猛、李振昌、廖乙忠、鄭佳彥、紐維拉、蔡齊哲、楊志龍、陳柏豪、萊福力。
捕手（3名）：
林明杰、黃鈞聲、高宇杰。
內野手（8名）：
潘志芳、王威晨、王勝偉、彭政閔、林智勝、吳東融、蘇緯達、岳東華。
外野手（5名）：
陳子豪、張志豪、周思齊、詹子賢、林書逸。
(中時電子報)
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