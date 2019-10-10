陳喬恩反擊對年齡的評論。（圖／翻攝自秒拍）

女星陳喬恩參加實境秀《女兒們的戀愛2》被安排和小9歲的男嘉賓約會，談起年齡，陳喬恩坦言曾被攻擊扮嫩，且常被媒體與大眾提醒年齡，報導會寫「40歲的陳喬恩參加戀愛節目」，但對男明星就不會這麼苛刻，她說：「所以沒什麼好隱瞞的，因為人就是會大、人就是會老」，被網友誇讚：「我覺得她的狀態很好，我希望我四十歲的時候也可以這麼自在」、「別用年齡衡量一個人」。

陳喬恩最近在節目中跟小她9歲的曾偉昌約會，她打趣說那自己上國小時對方才剛出生，男方好奇問她出道幾年？陳喬恩回答18年，男生秒誇讚她外貌看起來還是很年輕，陳喬恩則說這是當演員的自覺，自己曾經放縱大吃走樣過，立刻引來攻擊「又老又肥」、「叫我陳阿姨」、「說我扮嫩」。

陳喬恩話鋒一轉，表示女演員到一定年齡似乎就會被外界放大年紀，「曾幾何時，我們女演員的價值只是讓你看到我的歲數嗎？」，並指社會對女性年齡十分苛刻，所有人都會提醒你年紀，所以沒什麼該隱瞞的，她也說自己在學習掌握更多和自己相處的時間，不要只把工作當成唯一重心，一席話讓男嘉賓頻頻點頭，大讚陳喬恩心態很好，陳喬恩則說：「因為會評論你的那些人，他也看不到什麼美好」，自己的工作很容易被攻擊和傷害，學會喜歡自己才是最重要的。

(中時電子報)