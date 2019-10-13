南韓「華城連環殺人案」沉寂33年後，終於找到兇手，在獄中服刑的李春在，1日他鬆口坦承犯下14起先姦後殺，他更加碼招認曾強姦及強姦未遂30多人。日前李曾警方表示自己幼年曾被鄰居大姐姐性侵，警方懷疑這可能是讓他扭曲的主因。

DongA.com的報導，日前李在警方偵訊表示，自己小學曾經遭受鄰居大姐姐性侵，因此懷疑他是因為童年這段悲慘的經驗導致性觀念的扭曲造就了今天的殺人淫魔。目前，南韓的犯罪心理分析師仍持續分析李的資料與自白，以釐清其犯罪原因。

韓國先驅報報導，警方於7月時向國家科學研究所提供了一些證據，在經過對比後順利找到了今年56歲的李嫌。不過當時他抵死不認，警方從各地請來了9名心理分析師，並請在2009年取得姜浩順連環殺人案的自首證詞的資深分析師擔任負責人，另外他們找來了當時事件目擊司機進行「催眠調查」該名目擊司機證詞，指出李男「與當時的犯人長的一模一樣」，使李男的心防開始動搖，最終認罪。雖然華城殺人案的公訴期已於2006年失效，但李男目前仍因1994年1月涉嫌強姦謀殺罪被捕，遭判無期徒刑。

(中時電子報)