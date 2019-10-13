世界棒壘球總會會長Mr. Riccardo(左起)、台中市長盧秀燕、中華棒協理事長辜仲諒宣傳世界12強棒球錦標賽。（資料照/盧金足攝）

搶東奧門票 中華棒球隊生死之戰

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

棒球是我國最多人喜歡的賽事，明年得以重返2020東京奧運，中華健兒將力拼進軍奧運，期望能有不錯的表現。今天就來跟大家談一談中華隊要有怎樣的表現，才能取得進入2020東京奧運的門票。

明年2020東京奧運棒球有6個名額，首先就是主辦國的日本無論如何它都有1個名額；接著是今年11月2～17日的「世界12強棒球錦標賽(12強賽)」將會有2個名額產生，分別會是由「亞洲/大洋洲（日本除外）排名最高」以及「美洲排名最高」的隊伍取得；最後剩下的3個名額將分別由「非洲/歐洲資格賽」、「美洲資格賽」以及「洲際資格賽」的第1名取得。

2020奧運6個名額。(台灣運彩提供)

所以目前中華代表隊前進奧運只有2個途徑，1是在今年11月份的「12強賽」取得「亞洲/大洋洲（日本除外）排名最高」；2是在明年3月的「洲際資格賽」奪冠，在此之前則必須先在今年「2019亞洲錦標賽(亞錦賽)」取得前2名(扣除已取得奧運參賽資格國家)。

中華代表隊前進奧運只有2個途徑。(台灣運彩提供)

今年「2019亞錦賽」10/14～10/20將在台中洲際棒球場舉行，由於攸關中華隊奧運門票之爭取，台灣運彩將開盤支持，喜愛棒球的朋友們可以買張運彩到比賽現場、投注站或是在家裡一起觀賞精彩賽事，同時也驗證自己的眼光及判斷。

2019第29屆亞洲棒球錦標賽。(台灣運彩提供)

(中時電子報)