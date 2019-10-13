棒球是我國最多人喜歡的賽事，明年得以重返2020東京奧運，中華健兒將力拼進軍奧運，期望能有不錯的表現。今天就來跟大家談一談中華隊要有怎樣的表現，才能取得進入2020東京奧運的門票。
明年2020東京奧運棒球有6個名額，首先就是主辦國的日本無論如何它都有1個名額；接著是今年11月2～17日的「世界12強棒球錦標賽(12強賽)」將會有2個名額產生，分別會是由「亞洲/大洋洲（日本除外）排名最高」以及「美洲排名最高」的隊伍取得；最後剩下的3個名額將分別由「非洲/歐洲資格賽」、「美洲資格賽」以及「洲際資格賽」的第1名取得。
所以目前中華代表隊前進奧運只有2個途徑，1是在今年11月份的「12強賽」取得「亞洲/大洋洲（日本除外）排名最高」；2是在明年3月的「洲際資格賽」奪冠，在此之前則必須先在今年「2019亞洲錦標賽(亞錦賽)」取得前2名(扣除已取得奧運參賽資格國家)。
今年「2019亞錦賽」10/14～10/20將在台中洲際棒球場舉行，由於攸關中華隊奧運門票之爭取，台灣運彩將開盤支持，喜愛棒球的朋友們可以買張運彩到比賽現場、投注站或是在家裡一起觀賞精彩賽事，同時也驗證自己的眼光及判斷。
(中時電子報)
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