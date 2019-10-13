真的超可怕！國外有一名婦人為了保暖，將注滿熱水的熱水袋塞到她的緊身褲中，卻不想袋子突然爆開，熱水當場將她的皮膚給燙掉一層皮。隨著熱水蔓延的地方都呈現鮮紅色的傷口，看起來十分嚇人。

Mum suffers horrific burns and 100 blisters after hot water bottle 'exploded' in her leggings https://t.co/xsNKnFsdpH — The Sun (@TheSun) October 9, 2019

據《太陽報》報導，這名婦人名叫蘇菲(Sophie)。蘇菲回憶起當時的情況，她表示那天她正與家人們開開心心的為即將到來的萬聖節錄製一支影片，由於戶外太冷，當蘇菲回到家裡後隨即請丈夫馬克替她將熱水袋注滿熱水，蘇菲將熱水袋塞入她的緊身褲，接著恐怖的事情發生了。熱水袋在完全無預警的情況下於蘇菲的緊身褲中爆炸。滾燙的熱水隨即燙傷了蘇菲的皮膚，蘇菲的右側腹、右大腿全被大面積燙傷，就像被狠狠撕了一層皮般，血淋淋的嚇人。

蘇菲表示，當時她不聽尖叫試圖把身上的衣物取下，但她的手已經遭到燙傷，馬克聽到她的尖叫聲後，扒開她的衣服並將冰冷的茶巾放在她身上替她進行緊急冷卻。由於當時蘇菲受傷太重，醫院甚至無法替她進行靜脈麻醉注射。

這起恐怖的意外使蘇菲必須進行兩次的植皮手術。而燙傷之後的水泡也令蘇菲非常難受，她說「(我的)肚子和腿上肯定有100個水泡」。她以切身之痛呼籲大家千萬要小心使用熱水袋，否則可能會落得跟她一樣的下場。

(中時電子報)