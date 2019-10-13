英國發生一起荒唐的人妻偷情事件。一名水管工在維修浴室工程期間，竟趁屋主全家出遊時把對方家當成「臨時摩鐵」，大膽地勾著外面的已婚人妻「大戰三百回合」。本以為此事神不知鬼不覺，不料屋主家中裝了一支攝影機，兩人荒唐的行為全都被錄下。更糟的是，當屋主在檢視監視器時赫然發現這名偷情人妻竟是自己好友的妻子！屋主將攝影機的畫面傳給對方老公，此事因此曝光

據《每日郵報》報導，威廉姆斯(Michael Williams)雇用了認識十多年的老同學，水管工威爾遜(Mike Wilson)來替他整理維修浴室，這期間他則帶著全家人出遊。當威廉姆斯回家後發現自己的啤酒離奇消失，為了找出是誰偷喝了他的啤酒，他將放在家中的攝影機影像調出，卻不想看到了令他震驚的畫面。

Amorous plumber is caught on CCTV 'having sex with another man’s wife in customer’s house' https://t.co/RnFjPvymMe — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 11, 2019

威爾遜將一名已婚人妻帶回了威廉姆斯家，並在客廳的沙發上做愛。攝影機清楚的錄到當時他們激戰的呻吟與肉體拍打聲。更糟的是，與威爾遜偷情的對象還是威廉姆斯好友的妻子。發現這個事實後，威廉姆斯立刻將影像傳給好友，並且告訴他「你的妻子與麥克·威爾遜在我家做愛」。

據《太陽報》報導，威爾遜此次修整浴室將拿不到分毫，因為威廉姆斯必須將那張沙發丟掉，他氣憤地表示「這真的太噁心了，他們竟在有孩子居住的人家幹這種事。」此外，威爾遜與人妻偷情時似乎有注意到攝影機，當時他頗不以為意地說道「他們正在土耳其看著我們，坐在他的沙發喝著他的啤酒」，正因為這件事目前威爾遜遭到警方調查，因為威廉姆斯控告他在「激情之夜」後偷竊了啤酒。

(中時電子報)