英國發生一起荒唐的人妻偷情事件。一名水管工在維修浴室工程期間，竟趁屋主全家出遊時把對方家當成「臨時摩鐵」，大膽地勾著外面的已婚人妻「大戰三百回合」。本以為此事神不知鬼不覺，不料屋主家中裝了一支攝影機，兩人荒唐的行為全都被錄下。更糟的是，當屋主在檢視監視器時赫然發現這名偷情人妻竟是自己好友的妻子！屋主將攝影機的畫面傳給對方老公，此事因此曝光

據《每日郵報》報導，威廉姆斯(Michael Williams)雇用了認識十多年的老同學，水管工威爾遜(Mike Wilson)來替他整理維修浴室，這期間他則帶著全家人出遊。當威廉姆斯回家後發現自己的啤酒離奇消失，為了找出是誰偷喝了他的啤酒，他將放在家中的攝影機影像調出，卻不想看到了令他震驚的畫面。

威爾遜將一名已婚人妻帶回了威廉姆斯家，並在客廳的沙發上做愛。攝影機清楚的錄到當時他們激戰的呻吟與肉體拍打聲。更糟的是，與威爾遜偷情的對象還是威廉姆斯好友的妻子。發現這個事實後，威廉姆斯立刻將影像傳給好友，並且告訴他「你的妻子與麥克·威爾遜在我家做愛」。

據《太陽報》報導，威爾遜此次修整浴室將拿不到分毫，因為威廉姆斯必須將那張沙發丟掉，他氣憤地表示「這真的太噁心了，他們竟在有孩子居住的人家幹這種事。」此外，威爾遜與人妻偷情時似乎有注意到攝影機，當時他頗不以為意地說道「他們正在土耳其看著我們，坐在他的沙發喝著他的啤酒」，正因為這件事目前威爾遜遭到警方調查，因為威廉姆斯控告他在「激情之夜」後偷竊了啤酒。

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文章來源：Amorous plumber is caught on CCTV 'having sex with another man's wife in customer's house while he was in Turkey with his family'
文章來源：Randy plumber caught on camera having sex with another man’s wife in customer’s lounge

(中時電子報)

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