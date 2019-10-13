大陸一名自小移民美國的男網友，之前在夜店開趴認識現任女友，兩人第一次床戰後就動了真情，決定改掉泡夜店與常換性伴侶的花花公子習慣，不料某次愛愛意外看到女友的私密處有刺青，於是不經意問「什麼時候刺的？」答案讓他當場傻眼，崩潰覺得自己被綠了。

原PO在微博PO文表示，與女友啪完第一次就動了真情，一心想當個愛情專一的男朋友，女方後來也被他的真誠打動，點頭答應當他的女朋友，自此兩人的床事一直都很合，直到兩周前意外發現女友的私密處有刺青，隨口問了：「妳什麼時候刺的？」，沒想到得到的答案，讓他有如晴天闢靂。

女友回：「20歲吧！那時候我在拉斯維加斯當女優。」。 原PO表示，當下真的「驚出了一身雞皮疙瘩，瞬間有電擊的感覺」，女友接著又說：「我兩年前才退出女優界，想在美國找個合適的人談戀愛，現在遇到啦！」。原PO不知道這段感情是否應繼續，於是問網友「所以我是被綠了嗎？想聽聽大家的建議。」

網友看到PO文紛紛留言安慰：「誰沒有過去！」，「你不是說遇到真愛嗎，那還糾結什麼？」、「如果真的愛她就不要在意，好好過日子」、「以前是女優，現在是你一個人的，這叫什麼被綠啊！」

(中時電子報)