國民黨總統參選人韓國瑜，面臨整合危機，與黨中央關係引各方關注。立委陳學聖直言，國民黨講究排資論輩，韓辦派出來的人常常被認為資歷不夠，推測韓辦文宣策略也掌握在像台北市議員徐巧芯這樣的「小朋友」手上。說到這，徐眼睛默默往反方向白了一眼。

陳學聖在政論節目《新聞面對面》表示，國民黨現在最大的問題，就是黨內有尊重長輩、排資論輩的傳統，黨內很多人到了60歲還是「中生代」，所以對於黨中央或有些黨政高層而言，韓辦來講話的人都是「小朋友」，輩分歷練還不夠、走的路還太短。陳認為，韓國瑜就像是「國民黨裡面的民進黨」，他的打法完全跟過去傳統打法不同。

陳學聖坦言，前總統陳水扁當年選上台北市長時，親信「羅馬」（羅文嘉、馬永成）才幾歲？還不到30歲！2000年他們幫陳水扁選上總統，又才幾歲？在民進黨內，非但沒人說他們不對，反而還讚「少年出英雄」；國民黨到了50歲上下、做過立委，還被認為是「小朋友」，這真的是值得思考的問題。

不僅如此，陳學聖指出：「我覺得、我研判、我沒有特別去深入……大概基本上整個文宣的策略，就是在攻防上面，大概就是競辦這邊在負責，就這群年輕的『小朋友』，像巧芯這樣的年輕小朋友負責！」說到這，徐巧芯眼睛默默往反方向白了一眼。

(中時電子報)