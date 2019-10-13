YouTuber桃園孫先生長期走訪街頭，調查坊間民意，目前民調影片已經做到100集，每一集都是一刀未剪、真實呈現；但有網友認為孫先生的民調有所偏頗，「不可信」，對此，孫先生拍影片回應，嗆難道只准民調蔡英文勝不准街頭韓國瑜贏嗎？

孫先生認為，這種「只准州官放火、不准百姓點燈」的心態相當可笑，PTT上的網友都只看到他做韓國瑜勝利的民調，卻不見他也做過蔡英文贏的地區，只會迎頭痛批孫先生的民調民調偏頗、不可信，卻不見主流媒體上的電話民調通通都是蔡英文贏、韓國瑜輸；孫先生直批這種人簡直是「睜眼說瞎話」。

孫先生表示，「民調公司不是你們的爸爸」，現今媒體在民調數字一出來之後，都爭相去抄寫，然後新聞節目再拿來討論、散播，導致現在民眾都只相信「蔡勝韓敗」的民調，使得只要有相反結果的資訊就會被打成「假民調」，讓孫先生不禁感嘆這些人的眼睛都被蒙蔽了。

影片上傳後引起網友回響，粉絲都留言幫孫先生打氣，直說「支持孫先生，街頭民調比起收錢的民調公司準確多了」、「孫先生，你真的很有勇氣，也謝謝你那麼認真做民調…不論結果如何，謝謝你」、「敲敲鍵盤很輕鬆，但若真要像孫先生一樣站出去，實在非常不容易，真的非常感謝孫先生不辭辛勞，為我們做最真實的民調」

(中時電子報)